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Авербух ответил на требование убрать Исинбаеву из жюри «Ледникового периода»
Илья Авербух попросил подписчицу не переходить на личности / Фото: youtube.com / Центральное Телевидение

Авербух ответил на требование убрать Исинбаеву из жюри «Ледникового периода»

Юлия Курганова

Звезды

Призер Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух ответил на требование зрительницы телепроекта «Ледниковый период» убрать из жюри шоу олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву.

Хореограф опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram шуточное видео и поблагодарил всех зрителей телепроекта за положительные отзывы и конструктивную критику.

Но одна из пользовательниц резко высказалась в адрес Исинбаевой и буквально потребовала у фигуриста убрать ее из жюри, так как считает спортсменку некомпетентной.

— Илья! Убери Исинбаеву из жюри! Она и двух слов-то связать не может. Это позорище, как она себя ведет в роли жюри! — написала поклонница.

В ответ Авербух попросил женщину не переходить на личности и проявить уважение.

— Что за желание, как только что-то не по-нашему сразу убрать!? Давайте уважать друг друга и мнение каждого! — обратился к зрительнице продюсер.

При этом он поблагодарил поклонницу проекта за то, что она смотрит ледовое шоу.

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зрителиледниковый периодЕлена Исинбаева
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