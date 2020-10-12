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Названы три продукта, помогающие быстро похудеть
Фото: pexels.com / Toni Cuenca

Названы три продукта, помогающие быстро похудеть

Юлия Курганова

Здоровье

Пользователь китайского портала назвал три продукта, которые помогают быстро сбросить лишний вес, не прибегая к жестким ограничениям. Он сообщил, что в рационе обязательно должны быть огурцы. В них содержится большое количество воды и пищевых волокон, поэтому, съев овощ, можно почти тут же почувствовать насыщение. Также огурцы ускоряют сжигание жиров, а их калорийность небольшая.

Вторым продуктом китаец назвал брокколи, пищевая ценность которой очень высока. Она ускоряет обмен веществ и кровообращение. Также в брокколи содержится большое количество пищевых волокон, способствующих насыщению и помогающих быстро сжигать жир. Отмечается, что овощ лучше сначала отварить в воде, потом добавить немного молотого перца, соли и майонеза.

Еще для похудения нужно употреблять богатые клетчаткой овсяные хлопья. Они способны обеспечить чувство сытости. Овсяную кашу можно дополнить обезжиренным йогуртом. Она помогает очищать кишечник и человек худеет естественным путем, сообщается на портале Sohu.

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