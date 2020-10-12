Московская олимпиада школьников стартовала в дистанционном формате

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Отборочный этап Московской олимпиады школьников стартовал в дистанционном формате. Об этом сообщил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Интеллектуальные соревнования проводятся среди учеников 5-11 классов. Олимпиада состоит из более чем 20 направлений. Среди них есть не только базовые предметы как физика и математика, но и новые дисциплины. К последним относятся генетика, робототехника и финансовая грамотность.

— А в этом году планируется впервые провести олимпиаду по функциональной грамотности. Дистанционные этапы позволяют школьникам попробовать свои силы в самых разных предметах. Ежегодно тысячи участников демонстрируют высокий уровень знаний на этой олимпиаде, — приводятся слова Ященко на официальном сайте мэра Москвы.

Выполнить задания можно в период с 16 по 18 октября. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте. Победителей и призеров финального этапа олимпиады поощрят льготами при поступлении в вуз.

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