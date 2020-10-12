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Больничные палаты тяжелобольных в России предложили оснастить камерами
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Больничные палаты тяжелобольных в России предложили оснастить камерами

Виктория Родимкина

Здоровье

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил поставить в больничные палаты для инвалидов и тяжелобольных пациентов видеокамеры, а также оснастить эти помещения кнопками экстренного вызова. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко в понедельник, 12 октября.

Депутат в письме напомнил о тех случаях, когда пациентам не оказывали помощь из-за того, что они не могли вызвать персонал. В связи с этим Сухарев предложил установить видеокамеры и специальные кнопки в те палаты, которые ими еще не оборудованы.

— Прошу вас рассмотреть возможность установки в больницах, клиниках, госпиталях, медицинских центрах для ухода за тяжелобольными и инвалидами, кнопок экстренного вызова медперсонала, — говорится в обращении.

Депутат отметил, что такие кнопки уже используются в некоторых российских клиниках. Также видеокамеры следует установить в медучреждения, в которых лечатся тяжелобольные пациенты, добавил Сухарев.

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Госдумаустановка видеокамертяжелобольные пациенты
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