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Эмомали Рахмон одержал победу на президентских выборах в Таджикистане
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Президента России

Эмомали Рахмон одержал победу на президентских выборах в Таджикистане

Виктория Родимкина

В мире

Эмомали Рахмон одержал победу на прошедших 11 октября президентских выборах в Таджикистане. Об этом заявил председатель Центризбиркома Бахтиер Худоерзода в понедельник, 12 октября.

По его словам, Эмомали Рахмон набрал 90,92 процента голосов, за него проголосовали 3,837 миллиона человек. Явка на выборы составила 85,39 процента — 4,221 миллиона избирателей поучаствовали в голосовании, передает слова Худоерзоды РИА Новости.

За должность президента республики, помимо Рахмона, боролись парламентарии Миродж Абдуллоев, Рустам Латифзода, Рустам Рахматзода и Абдухалим Гаффорзода.

Эмомали Рахмон является президентом Таджикистана с 1992 года. Для него прошедшие выборы стали пятыми.

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