Все население китайского города Циндао проверят на коронавирус

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В китайском городе Циндао на коронавирус планируют проверить все население — 9,5 миллиона человек, после того, как там зафиксировали 12 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил городской комитет по вопросам здравоохранения в понедельник, 12 октября.

Отмечается, что в городе уже запущена система всеобщего тестирования на коронавирус. За три дня власти планируют протестировать жителей пяти районов — Шинань, Шибей, Лицан, Лаошань и Чэнъян.

В течение пяти дней тестирование пройдут все жители Циндао.

— Результаты будут обнародованы своевременно, — передает сообщение РИА Новости.

Власти Циндао 11 октября выявили три случая бессимптомного заражения коронавирусом в одной из клиник. После этого было организовано масштабное эпидемиологическое расследование. В результате на 12 октября было выявлено 12 новых случаев.

Всего в Китае за время пандемии было выявлено 85 578 случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 4634 человека, выздоровело 80 714 пациентов.

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