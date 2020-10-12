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Роспотребнадзор проверил МХТ имени Чехова на соблюдение мер на фоне COVID
Фото: АГН «Москва»

Роспотребнадзор проверил МХТ имени Чехова на соблюдение мер на фоне COVID

Вероника Кузьминова

Город

Роспотребнадзор провел проверку в Московском художественном театре имени А. П. Чехова на соблюдение эпидемиологических мер против коронавируса. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в понедельник, 12 октября.

Уточняется, что инспекция не нашла грубых нарушений.

— Специалисты Роспотребнадзора провели с администрацией театра профилактическую беседу о необходимости соблюдения мер по противодействию коронавирусу, — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Протокол об административном правонарушении в отношении театра составлять не будут.

Ранее глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что столичные театры должны оповещать зрителей о соблюдении масочного режима до конца спектаклей. Кроме того, он призвал московские театры отказаться от постановок, где задействованы актеры старше 65 лет. По его словам, такая мера снизит риск распространения коронавируса.

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