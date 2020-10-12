В Госдуме предложили оформлять больничный родителям школьников на удаленке

Фото: pexels.com / Julia M Cameron

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР предложили назначать больничный родителям детей, которых перевели на дистанционную форму обучения. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета нижней палаты парламента по труду и социальной политике Ярослав Нилов в понедельник,12 октября.

В документе, опубликованном Ниловым, предлагается внести поправки к Федеральному закону «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Согласно предложению, одному родителю или законному представителю ребенка до 14 лет будет выплачиваться пособие за весь период дополнительных каникул или обучение школьника на удаленке.

Авторы пояснили, что часто родителям приходится самостоятельно решать проблему наблюдения за детьми во время незапланированных каникул. Кроме того, им не всегда удается договориться с работодателем об отпуске.

Читайте также: Больничные палаты тяжелобольных в России предложили оснастить камерами