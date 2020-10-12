Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Госдуме предложили оформлять больничный родителям школьников на удаленке
Фото: pexels.com / Julia M Cameron

В Госдуме предложили оформлять больничный родителям школьников на удаленке

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР предложили назначать больничный родителям детей, которых перевели на дистанционную форму обучения. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета нижней палаты парламента по труду и социальной политике Ярослав Нилов в понедельник,12 октября.

В документе, опубликованном Ниловым, предлагается внести поправки к Федеральному закону «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Согласно предложению, одному родителю или законному представителю ребенка до 14 лет будет выплачиваться пособие за весь период дополнительных каникул или обучение школьника на удаленке.

Авторы пояснили, что часто родителям приходится самостоятельно решать проблему наблюдения за детьми во время незапланированных каникул. Кроме того, им не всегда удается договориться с работодателем об отпуске.

Читайте также: Больничные палаты тяжелобольных в России предложили оснастить камерами

Госдумабольничныеудаленка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Дружить с Россией выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте