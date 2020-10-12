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Около миллиона «квадратов» жилья по реновации ввели в Москве
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Около миллиона «квадратов» жилья по реновации ввели в Москве

Вероника Кузьминова

Город

Около 900 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации сдали в эксплуатацию в столице. Об этом заявил начальник управления обеспечения реализации программы реновации жилищного фонда Департамента градостроительной политики города Сергей Сидоров.

По его словам, в Москве ввели в эксплуатацию 67 домов. В новое жилье переехала 21 тысяча жителей.

— Кроме того, мы подобрали 464 стартовые площадки, которые могут обеспечить ввод 7,4 миллионов квадратных метров жилья, — цитирует Сидорова пресс-служба Департамента градостроительной политики.

На данный момент в городе строят по реновации еще 178 домов. Это 2,6 миллиона квадратных метров. В стадии проектирования находятся более 80 будущих новостроек на полтора миллиона «квадратов». Сидоров добавил, что программа реновации находится в активной фазе реализации.

Напомним, программу реновации утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. Она касается порядка одного миллиона москвичей.

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