Приближающийся к Земле астероид оказался верхней ступенью американской ракеты

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Приближающийся к Земле астероид оказался лишь верхней ступенью американской ракеты, которая была запущена к Луне в 1966 году. Подобное заявление сделали в Национальном аэрокосмическом агентстве США (NASA).

В 1966 году разгонный блок Centaur должен был доставить на Луну посадочный аппарат Surveyor 2. Он разбился при посадке из-за отказа двигателей, а ракета пролетела мимо Луны и вышла на солнечную орбиту. Ракета уже пролетала мимо Земли в 1984 и 2002 годах, сообщает издание Independent.

Кроме того, специалисты NASA исключили, что ракета упадет на Землю.

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