Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Приближающийся к Земле астероид оказался верхней ступенью американской ракеты
Фото: pixabay.com

Приближающийся к Земле астероид оказался верхней ступенью американской ракеты

Кирилл Николаев

Наука

Приближающийся к Земле астероид оказался лишь верхней ступенью американской ракеты, которая была запущена к Луне в 1966 году. Подобное заявление сделали в Национальном аэрокосмическом агентстве США (NASA).

В 1966 году разгонный блок Centaur должен был доставить на Луну посадочный аппарат Surveyor 2. Он разбился при посадке из-за отказа двигателей, а ракета пролетела мимо Луны и вышла на солнечную орбиту. Ракета уже пролетала мимо Земли в 1984 и 2002 годах, сообщает издание Independent.

Кроме того, специалисты NASA исключили, что ракета упадет на Землю.

Читайте также: Российские ученые запланировали сразу несколько миссий на Венеру

NASAпланета Земляракета
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Почему дружить с Россией — это выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Все мнения
О проекте