Штрафы на 25 миллионов рублей выписали в Москве за COVID-нарушения

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

С мая текущего года столичные предприятия были оштрафованы на 25 миллионов рублей за нарушения мер безопасности, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве в понедельник, 12 октября.

За пять месяцев вынесли больше двух тысяч постановлений. Из-за нарушений пришлось закрыть 205 предприятий.

— С начала мая 2020 года управлением проведено 1602 проверки, нарушения установлены на 1260 объектах. К административной ответственности привлечены 2257 виновных лиц, — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что чаще всего из-за нарушений закрывались объекты торговли. Реже приостанавливали деятельность предприятий общепита, промышленности, офисов, ночных клубов, частных детсадов и салонов красоты.

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