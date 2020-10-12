Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Политолог оценил новые санкции против России
Фото: Rodolfo Belloli copyrighted

Политолог оценил новые санкции против России

Руслан Давлетшин

Политика

К продлению санкций Евросоюза в отношении России по химоружию, связанных в том числе с отравлением в Солсбери, стоит относиться спокойно и как к части гибридной войны, считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

— Санкции — как дождь осенью. Было бы дело Скрипалей, не было бы его: был бы человек хороший, а кирпич найдется. Если нужно санкции продлить, в любом случае придумают какой-нибудь повод, — заявил политолог в беседе с журналистом «Вечерней Москвы».

Другое дело, что история с делом Скрипалей помогла продавить эти ограничения через те страны, которые не считали нужным их вводить, предполагает Дмитрий Журавлев.

— И в целом это, конечно, антироссийский успех. Мы видим, что вектор противостояния с нашей страной остается на повестке дня и он будет в дальнейшем. Однако при всех этих санкциях товарооборот у нас с Евросоюзом по-прежнему остается самым большим среди всех наших партнеров, — добавил он.

Напомним, текущие санкции продлены до 16 октября 2021 года. Помимо дела Скрипалей, их также связывают с химическими атаками в Сирии. В частности, ограничения ввели против сирийского Центра научных исследований и изысканий.

Суммарно рестрикции действуют в отношении девяти лиц. Они включают запрет на въезд на территорию стран Евросоюза, а также заморозку всех банковских активов на территории ЕС.

Читайте также: Песков прокомментировал публикацию Le Monde о санкциях против России

санкции Евросоюзаотравление химическими веществамихимическое оружие
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Почему дружить с Россией — это выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Все мнения
О проекте