Политолог оценил новые санкции против России

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К продлению санкций Евросоюза в отношении России по химоружию, связанных в том числе с отравлением в Солсбери, стоит относиться спокойно и как к части гибридной войны, считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

— Санкции — как дождь осенью. Было бы дело Скрипалей, не было бы его: был бы человек хороший, а кирпич найдется. Если нужно санкции продлить, в любом случае придумают какой-нибудь повод, — заявил политолог в беседе с журналистом «Вечерней Москвы».

Другое дело, что история с делом Скрипалей помогла продавить эти ограничения через те страны, которые не считали нужным их вводить, предполагает Дмитрий Журавлев.

— И в целом это, конечно, антироссийский успех. Мы видим, что вектор противостояния с нашей страной остается на повестке дня и он будет в дальнейшем. Однако при всех этих санкциях товарооборот у нас с Евросоюзом по-прежнему остается самым большим среди всех наших партнеров, — добавил он.

Напомним, текущие санкции продлены до 16 октября 2021 года. Помимо дела Скрипалей, их также связывают с химическими атаками в Сирии. В частности, ограничения ввели против сирийского Центра научных исследований и изысканий.

Суммарно рестрикции действуют в отношении девяти лиц. Они включают запрет на въезд на территорию стран Евросоюза, а также заморозку всех банковских активов на территории ЕС.

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