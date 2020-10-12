Власти Москвы озвучили доходы бюджета столицы за девять месяцев 2020 года

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Доходы столичного бюджета за три квартала 2020 года сократились на 46,9 миллиарда рублей, или на 2,5 процента. Большую часть доходов Москвы составили налоговые поступления — 87,5 процента. Они принесли в казну города 1,8 триллиона рублей. Основная часть поступлений — это НДФЛ и налог на прибыль организаций. Неналоговые доходы за девять месяцев составили 163,8 миллиарда рублей.

Кассовое исполнение расходов составило чуть больше двух триллионов рублей. Это 62,8 процента от всего объема за год. Основная часть денег ушла на три социальные программы города: «Социальная поддержка жителей Москвы», «Столичное здравоохранение» и «Столичное образование». Расходы на них увеличились на 38,4 процента. Вдвое увеличилось финансирование «Столичного здравоохранения» — оно составило 430 миллиардов рублей.

Размер госдолга города не изменился. Он составляет 30 миллиардов рублей. Уровень долговой нагрузки составил 1,1 процента от объема запланированных собственных доходов бюджета, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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