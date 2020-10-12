Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Власти Москвы озвучили доходы бюджета столицы за девять месяцев 2020 года
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Власти Москвы озвучили доходы бюджета столицы за девять месяцев 2020 года

Вероника Кузьминова

Город

Доходы столичного бюджета за три квартала 2020 года сократились на 46,9 миллиарда рублей, или на 2,5 процента. Большую часть доходов Москвы составили налоговые поступления — 87,5 процента. Они принесли в казну города 1,8 триллиона рублей. Основная часть поступлений — это НДФЛ и налог на прибыль организаций. Неналоговые доходы за девять месяцев составили 163,8 миллиарда рублей.

Кассовое исполнение расходов составило чуть больше двух триллионов рублей. Это 62,8 процента от всего объема за год. Основная часть денег ушла на три социальные программы города: «Социальная поддержка жителей Москвы», «Столичное здравоохранение» и «Столичное образование». Расходы на них увеличились на 38,4 процента. Вдвое увеличилось финансирование «Столичного здравоохранения» — оно составило 430 миллиардов рублей.

Размер госдолга города не изменился. Он составляет 30 миллиардов рублей. Уровень долговой нагрузки составил 1,1 процента от объема запланированных собственных доходов бюджета, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Москва сэкономила на госзакупках почти 30 миллиардов рублей в 2020 году

бюджет Москвыгосударственный долгдоход бюджета
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Почему дружить с Россией — это выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Все мнения
О проекте