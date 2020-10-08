Москва сэкономила на госзакупках почти 30 миллиардов рублей в 2020 году

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

В 2020 году размер экономии госзаказчиков составил почти 30 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с начала этого года столичные заказчики заключили на электронных торгах 64,4 тысячи контрактов на сумму 741,2 миллиарда рублей. Это на 26,5 процента выше показателей аналогичного периода 2019 года.

— Система электронных торгов в Москве позволяет предпринимателям участвовать в городских закупках, не сталкиваясь с ненужными административными барьерами, — цитирует Ефимова Интерфакс.

Он добавил, что в этом году 57,3 тысячи сделок на общую сумму 210,6 миллиарда рублей заключили с субъектами малого предпринимательства.

Ранее Ефимов сообщил, что столичные предприятия, которые получили статус промышленного комплекса, за пять лет сэкономили 4,4 миллиарда рублей за счет налоговых преференций.

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