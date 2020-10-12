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Песков объяснил, что позволяет избежать локдауна в РФ по ситуации с COVID-19
Фото: youtube.com/TASS

Песков объяснил, что позволяет избежать локдауна в РФ по ситуации с COVID-19

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Избежать полного локдауна в ситуации с коронавирусом позволяет созданная в России система по борьбе с COVID-19. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 12 октября.

Он отметил, что жизнь и здоровье граждан для российских властей стоят в приоритете. По словам Дмитрия Пескова, на данный момент сформирован «большой запас прочности» и разработаны «более продвинутые протоколы» лечения.

— Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун, — цитирует Пескова ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь уточнил, что коечный фонд в России позволит принимать большее число инфицированных. Это обеспечит более эффективное и быстрое лечение пациентов с COVID-19.

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