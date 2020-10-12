Москвичи предложат новые идеи для развития проекта «Активный гражданин»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители столицы смогут высказать мнение о проекте «Активный гражданин» и предложить идеи для его развития. Обсуждение пройдет с 12 по 16 октября в рамках краудсорсинг-проекта «На шаг впереди».

Москвичи смогут высказать свои предложения по улучшению функциональности, взаимодействию пользователей, а также игровым механикам. За все высказанные идеи горожане смогут отдельно проголосовать в период с 19 по 21 октября.

По словам заместителя главы столичного департамента информационных технологий Максима Алексашкина, «Активный гражданин» работает как полноценная система взаимодействия жителей с городом.

— Для поддержки общественных инициатив организации, открытых обсуждений и голосований широко используются IT-решения. Они помогают обеспечить качественную двустороннюю связь, но также нуждаются в развитии и модернизации. Поэтому работа по расширению функциональных возможностей проекта продолжится, и участие горожан позволит вместе находить и внедрять новые формы общения и реализации идей, — приводятся слова Алексашкина на официальном сайте мэра Москвы.

Предложения москвичей пройдут стадию оценивания со стороны экспертов из IT-отрасли и сферы социологии.

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