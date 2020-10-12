Более миллиарда рублей выделили в РФ на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Кабинет министров РФ выделил более одного миллиарда рублей на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте правительства России в понедельник, 12 октября.

Распоряжение о выделении средств на обеспечение ветеранов достойным жильем подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Деньги поступят в 65 регионов. Наибольшие транши получат Санкт-Петербург, Ростовская область и Республика Башкортостан, — говорится в сообщении.

Финансирование поможет переехать в новое жилье 607 ветеранам, которые встали на учет для улучшения жилищных условий. Мишустин поручил выполнить план до конца 2020 года, добавляется на сайте кабмина.

Читайте также: Больничные палаты тяжелобольных в России предложили оснастить камерами