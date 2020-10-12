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Более миллиарда рублей выделили в РФ на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более миллиарда рублей выделили в РФ на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Кабинет министров РФ выделил более одного миллиарда рублей на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте правительства России в понедельник, 12 октября.

Распоряжение о выделении средств на обеспечение ветеранов достойным жильем подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Деньги поступят в 65 регионов. Наибольшие транши получат Санкт-Петербург, Ростовская область и Республика Башкортостан, — говорится в сообщении.

Финансирование поможет переехать в новое жилье 607 ветеранам, которые встали на учет для улучшения жилищных условий. Мишустин поручил выполнить план до конца 2020 года, добавляется на сайте кабмина.

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