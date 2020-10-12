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Качество меда проверили на подмосковных ярмарках
Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

Качество меда проверили на подмосковных ярмарках

Оксана Васильева

Потребление

Пресс–служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщила, что на подмосковных ярмарках специалисты государственной ветеринарной службы проверили качество продающегося меда. Об этом сообщает «Радио 1».

Отмечается, что испытание прошли 73 образца меда. Выяснилось, что в большинстве случаев продукт был натуральным, а внешний вид меда соответствовал всем нормам. Также были проведены лабораторные исследования на кислотность, наличие примесей и содержание фермента диастазы.

Уточняется, что в сентябре на подмосковные ярмарки поступило около трех тонн меда.

Ранее ФАН писал, что британские ученые провели масштабное исследование целебных свойств меда при лечении людей, страдающих от инфекции верхних дыхательных путей. Согласно его результатам, врачи вполне могут прописывать пациентам ежедневно съедать ложку меда, а не принимать антибиотики. Эффективность произведенного пчелами продукта сравнили со средствами от кашля, различными антигистаминными и болеутоляющими средствами.

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