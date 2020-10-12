Жилой дом на Страстном бульваре капитально отремонтируют

Фото: Алексей Бок специально для «Вечерней Москвы»

Страстной бульвар, д.7, стр.1 Карта всех событий

Мосгосэкспертиза согласовала проектную документацию капитального ремонта жилого дома на Страстном бульваре, построенного больше века назад. Об этом заявила глава комитета Анна Яковлева.

Во время ремонта обновят кровлю, вентиляционные шахты и части чердачных элементов. В местах общего пользования жителей установят новые окна и двери. Частично заменят системы водоснабжения, электроснабжения и отопления. Также рабочие займутся лестницами.

— Ежегодно благодаря программе капитального ремонта многоквартирных домов, реализуемой под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, сотни жилых зданий ремонтируются для создания комфортных условий проживания для москвичей. Так, Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта шестиэтажного здания, построенного в 1890–1900-х годах по индивидуальному проекту в Тверском районе, — приводятся слова Яковлевой на сайте комитета.

По словам главы Мосгосэкспертизы, здание считается ценным элементом исторической линии Страстного бульвара. Поэтому во время работ планировка помещений и архитектурный облик дома меняться не будут.

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