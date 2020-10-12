«Мир сходит с ума»: Лера Кудрявцева рассказала о смерти друга в Карабахе

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Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, почему заплакала в прямом эфире. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка объяснила, что ее друг погиб из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе.

— Невероятно светлый, добрый Армен, ты навсегда в моей памяти. Мир сходит с ума, — подписала пост Кудрявцева.

Она также призвала людей остановить кровопролитие.

Армен Князян был бизнесменом из Карабаха. Он участвовал в боевых действиях в регионе. После смерти ему присвоили высшее звание Героя Арцаха, передает Sputnik Армения.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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