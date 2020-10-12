Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Мир сходит с ума»: Лера Кудрявцева рассказала о смерти друга в Карабахе
Фото: instagram.com/leratv

«Мир сходит с ума»: Лера Кудрявцева рассказала о смерти друга в Карабахе

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, почему заплакала в прямом эфире. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка объяснила, что ее друг погиб из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе.

— Невероятно светлый, добрый Армен, ты навсегда в моей памяти. Мир сходит с ума, — подписала пост Кудрявцева.

Она также призвала людей остановить кровопролитие.

Армен Князян был бизнесменом из Карабаха. Он участвовал в боевых действиях в регионе. После смерти ему присвоили высшее звание Героя Арцаха, передает Sputnik Армения.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Читайте также: Российский журналист Левон Арзанов получил ранения при обстреле в Карабахе

смертьЛера КудрявцеваНагорный Карабах
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Не паникеры мы, не скептики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Газманову есть чему поучиться у Тарзана

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Почему дружить с Россией — это выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Все мнения
О проекте