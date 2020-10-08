Российский журналист Левон Арзанов получил ранения при обстреле в Карабахе

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Российский корреспондент портала «Офицеры России» Левон Арзанов оказался вторым раненым журналистом в городе Шуши недалеко от Степанакерта. Об этом сообщил журналист Семен Пегов сообщил в своем Telegram канале WarGonzo.

Как пояснил Пегов, Арзанов специализируется на военных конфликтах, в частности, в Чечне, Абхазии, Приднестровье и на Украине. Добавляется, что корреспондент также работает для портала «Силовой блок» и газеты «Красная звезда».

Ранее сообщалось, что три журналиста пострадали в результате повторного удара азербайджанских вооруженных сил по городу Шуши в Нагорном Карабахе. Одним из пострадавших при обстреле Шуши был российский блогер Юрий Котенок.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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