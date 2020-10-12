Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил профессионализм военных на учениях «Кавказ-2020». Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, 25 сентября Путин поучаствовал в активной фазе учений на полигоне Капустин Яр.

— Он высоко оценил профессионализм и выучку личного состава, — цитирует Шойгу РИА Новости.

Министр обороны РФ добавил, что в ходе учений все войска сработали на отлично.

Учения «Кавказ-2020» прошли с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа. В мероприятии приняли участие около 79,5 тысячи военнослужащих различных видов вооруженных сил и родов войск. На учениях было задействовано до 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

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