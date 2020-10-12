Стал известен райдер Ольги Бузовой

Фото: Пресс-служба Ольги Бузовой

Стало известно, какие требования предъявляет Ольга Бузова перед своими концертами. Такой список опубликовал портал e1.ru в понедельник, 12 октября.

Отмечается, что все подаренные цветы певица отправляет в церковь на следующее утро после мероприятия. Обязательное условие для исполнительницы — записка с именем отправителя.

Особым требованием для Бузовой является марка и класс автомобиля. Певица предпочитает Меrcedes-Benz, BMW 7 или Lexus LS. Водитель машины не должен курить, разговаривать по телефону и первым идти на контакт. Команда звезды должна передвигаться на микроавтобусе. Что касается проживания, она выбирает только люксовые отели.

Также Ольга Бузова просит охрану, которая будет оберегать певицу от поклонников, — минимум три человека. Селфи с исполнительницей делать запрещено.

Ранее певица рассказала о своих школьных годах и заявила, что ее до сих пор не переносит директор школы, в которой она училась. В школьные годы ей было непросто: хотелось самовыражаться и ярко одеваться, но правила учебного заведения этого не предусматривали.

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