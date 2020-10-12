Столичный ТЦ «Белка» временно закрыли за нарушение мер против COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

профсоюзная 102а москва Карта всех событий

Торговый центр «Белка» в Москве временно закрыли из-за несоблюдения мер по коронавирусу. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Там отметили, что 6 октября сотрудники ведомства выявили, что в ТЦ не проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия. В магазинах нет бактерицидных облучателей закрытого типа типа для обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным массовым пребыванием посетителей.

Также на входе отсутствуют санитайзеры для рук, охранники не проверяют наличие средств индивидуальной защиты у посетителей на входе и во время пребывания в магазинах.

— Учитывая, что указанные нарушения представляют угрозу здоровью и жизни людей, специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Западном административном округе составлен протокол о временном запрете деятельности ... 7 октября 2020 года помещения торгового центра «Белка» были опечатаны, материалы направлены в Черемушкинский районный суд города Москвы, — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что торговый центр «Охотный ряд» могут оштрафовать до 500 тысяч рублей или закрыть на 90 суток из-за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции.

Читайте также: Контроль за соблюдением санитарных норм из-за COVID-19 усилили в Москве