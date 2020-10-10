Контроль за соблюдением санитарных норм из-за COVID-19 усилили в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, которые были введены в городе в связи с распространением нового типа коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства в субботу, 10 октября.

В Роспотребнадзоре уточнили, что 10 октября были проведены проверки в крупных торговых центрах, офисах и культурных объектах города. В результате рейдов были выявлены нарушения в семи объектах — в шести магазинах «Пятерочка» и в магазине «Ашан». При этом наибольшее число нарушений зафиксировали в «Пятерочке» на Озерной улице.

Помимо этого, нарушения обнаружили в театре Луны на Малой Ордынке, театре Моссовета, торговых центрах «Столица» и «Солнечный», а также в Московском цирке на Цветном бульваре. В пресс-службе ведомства напомнили, что за указанные нарушения грозит административных штраф в размере до 500 тысяч рублей либо приостановление деятельности на период до 90 суток.

Ранее сообщалось, что в московских магазинах выявили более 90 нарушителей масочного режима.

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