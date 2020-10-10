Более 90 нарушителей масочного режима выявили в столичных магазинах

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Сотрудники объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией провели рейд на предмет соблюдения масочного режима в торговых центрах и магазинах города. Об этом сообщил участковый уполномоченный ОМВД РФ по Хорошевскому району столицы Олег Зверев в субботу, 10 октября.

Он отметил, что по итогам проверки было составлено 93 административных протокола по статье 3.18.1 КоАП Москвы. По словам Зверева, за каждое нарушение по данной статье предусмотрен штраф в размере до четырех тысяч рублей.

Кроме того, в пресс-службе городского департамента торговли и услуг уточнили, что 10 октября было проверено 19 магазинов и торговых центров. В частности, проверки прошли в ТРЦ «Авиапарк» и «Домодедовский», ТРК «Щука», а также в магазинах сетей «Ашан, «Пятерочка», «Магнит», «Магнолия», «Спортмастер» и «IKEA», передает агентство городских новостях «Москва».

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