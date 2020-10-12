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Минфин РФ оценил предложение ввести налог на бездетность
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Минфин РФ оценил предложение ввести налог на бездетность

Юлия Захарова

Внутренняя политика

Министерство финансов РФ не намерено вводить в стране налог на бездетность. Об этом в понедельник, 12 октября, рассказали в пресс-службе ведомства.

— Данные предложения в Минфине России не рассматриваются, — приводит РИА Новости сообщение министерства.

Ранее стало известно, что председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая озвучила предложение, согласно которому с мужчин и женщин репродуктивного возраста необходимо взимать налог на бездетность.

Сумма налога, по ее словам, могла бы составлять порядка 500 рублей, эту меру следует принять из-за низкого уровня рождаемости и увеличения притока мигрантов.

Буцкая подчеркивала, что налог не должен распространяться на граждан, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям.

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