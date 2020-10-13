Незаконное летнее кафе демонтировали на западе Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 17 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась ликвидации летнего кафе, незаконно возведенного в Западном административном округе столицы.

Нелегальное заведение общепита площадью 39 квадратных метров обнаружили по адресу Кутузовский проспект, владение 17. Летнее кафе было незаконно размещено за пределами утвержденной схемы владельцем стационарного заведения на первом этаже жилого дома.

Как уточняет руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, собственник самовольно превысил площадь заведения, утвержденную схемой размещения летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания.

К настоящему времени самострой ликвидирован, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что с начала года в центре Москвы снесли свыше 80 объектов самостроя.

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