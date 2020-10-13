Обладатели статуса «московский врач» рассказали о своих достижениях

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице почетный статус «московский врач» присваивается с 2017 года. Его уже получили 212 специалистов городских больниц и поликлиник, в частности урологи, хирурги, педиатры, психиатры.

Врач скорой медицинской помощи подстанции № 9 Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Тамерлан Бизиков отметил, что принимать участие в проекте «Московский врач» — очень престижно. Все медики города знают, насколько сложно стать обладателем этого статуса.

— Я давно мечтал поучаствовать, и наконец моя мечта сбылась. Более того, я стал счастливым обладателем статуса «московский врач» с первого раза. Это прекрасный толчок в моей профессиональной карьере, — сказал Тамерлан Бизиков.

Он уточнил, что совсем недавно его повысили до и.о. старшего врача.

Врач скорой медицинской помощи подстанции № 20 Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Марат Насыров рассказал, что для него участие в таком проекте — это возможность проверить свои профессиональные и личностные качества на прочность.

— Статус «московский врач» помог мне преодолеть определенные психологические барьеры на пути к достижению новых карьерных высот, — сказал он.

Чтобы получить почетный для медика статус, необходимо решать ситуативные задачи, практические задания и тест по специальности, который содержит несколько тысяч вопросов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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