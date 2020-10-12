Москвичам выписали более 100 миллионов электронных рецептов в ЕМИАС

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Столичные врачи выписали горожанам более 100 миллионов электронных назначений на лекарства. Такая функция начала работать в Москве шесть лет назад с появлением сервиса «Электронный рецепт» в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

Предполагалось, что данный сервис упростит работу врачей. На составление электронного рецепта требуется в несколько раз меньше времени, чем на бумажное назначение. Также система умеет предупреждать медика о возможных ошибках при выписывании лекарств и сообщать, доступны ли нужные препараты в ближайших аптечных пунктах.

Пациент не сможет потерять электронный рецепт, так как он хранится в медкарте на mos.ru.Архивные рецепты доступны в течение 90 дней с момента обслуживания в аптеке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, электронная медкарта (ЭМК) — это цифровой аналог бумажной карты пациента. Такую медкарту нельзя потерять. ЭМК позволяет следить за ключевыми показателями здоровья, смотреть результаты лабораторных исследований и другую информацию о состоянии собственного здоровья и здоровья своих детей. Помимо центров госуслуг карту можно оформить на официальном сайте мэра Москвы.

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