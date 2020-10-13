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Стюардесса рассказала о главных страхах бортпроводников
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Стюардесса рассказала о главных страхах бортпроводников

Юлия Ямпольская

Общество

Российская стюардесса назвала главные страхи своих коллег. Этим она поделилась с подписчиками на своей странице в Tik Tok.

По ее словам, на первом месте стоит страх случайно надутого трапа. Как объяснила стюардесса, открыть дверь можно двумя способами — штатным и аварийным. Во втором случае трап открывают с большой скоростью, он способен убить человека, оказавшегося по ту сторону двери.

На втором месте стоит страх опоздания на рейс. Однако такое происходит редко, потому что обычно все бортпроводники пунктуальны. Если такое произойдет, то на работу вызовут резервного сотрудника.

На третьем месте оказалась вероятность забыть дома важные документы, без которых нельзя выйти в рейс. Среди них ID-карта, свидетельство бортпроводника, медицинское заключение и загранпаспорт.

Ранее российская стюардесса поразила своей красотой западных пользователей Сети. Отмечается, что девушка работает в компании «Аэрофлот».

Читайте также: Небо, самолеты, девушки: что значит быть стюардессой

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