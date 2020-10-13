Поступления подоходного налога в бюджет Москвы выросли на 6,2 процента

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Поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в столичный бюджет за последние девять месяцев составили 773 миллиарда рублей, что на 6,2 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, с января по сентябрь этого года в бюджет города поступил 1 триллион 616 миллиардов рублей налоговых доходов.

— При этом поступления НДФЛ опережают показатели аналогичного периода третий месяц подряд. Это значит, что столичные предприятия смогли в условиях кризиса сохранить штат работников и их зарплаты, — сказал Владимир Ефимов.

Около 91 процента от общей сумму налогов было перечислено за граждан налоговыми агентами. Поступления НДФЛ от тех, кто самостоятельно перечисляет налоги, выросли на 13,3 процента. В этой категории находятся нотариусы, адвокаты, охранники.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что структура поступлений налогов в бюджет с начала этого года показывает увеличение платежей в большинстве сфер экономики города.

Поступления по налогу на прибыль еще не достигли уровня 2019 года. Так, на 1 октября в столичный бюджет поступило только 599 миллиардов рублей, что на 10,3 процента меньше, чем в прошлом году, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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