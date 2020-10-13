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Более 120 человек с подозрением на COVID поступило в медцентр Коммунарки
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Более 120 человек с подозрением на COVID поступило в медцентр Коммунарки

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 8с4Карта всех событий

В больницу № 40 в Коммунарке с подозрением на коронавирус поступило 127 человек за сутки. Об этом сообщил главный врач медцентра Денис Проценко на странице в Facebook во вторник, 13 октября.

Согласно инфографике, которая опубликована у медика на странице, на лечении в больнице находятся 727 человек. Коронавирус подтвердился у 446 из них.

За сутки из больницы выписали 86 человек, 11 пациентов скончались.

Главный врач инфекционной больницы № 2 Светлана Краснова на своей странице в соцсети Facebook сообщила, что в медучреждении лечатся 810 пациентов.

По ее словам, коронавирус подтвержден у 303 человек. За сутки в больницу поступили 106 человек, выписали из медучреждения 92 человека. Из них 23 пациента выздоровели от коронавируса.

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