Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Госдуме оценили законопроект о запрете изымать домашних животных за долги
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Госдуме оценили законопроект о запрете изымать домашних животных за долги

Ростислав Зубков

Закон

В 2021 году Госдума может принять закон, запрещающий изымать домашних животных за долги. Об этом заместитель главы комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов сообщил во вторник, 13 октября.

По словам депутата, из-за непростой ситуации с коронавирусом нижняя палата парламента в настоящее время работает в сокращенном режиме и уделяет время первостепенным законопроектам, связанным с бюджетом и президентскими инициативами. В связи с этим идею о запрете изымать питомцев за долги будут изучать неспешно, пояснил парламентарий.

— Есть большая вероятность того, что сам закон может быть принят в следующем году, — цитирует агентство «Москва» Емельянова.

Напомним, вышеуказанным проектом закона предлагается запретить изымать по исполнительным документам у граждан-должников их домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.

Читайте также: Владельцев собак хотят обязать проходить курсы кинологов

Госдумадолгживотные
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Не разрушайте основы взаимной любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Надуется ли в России ипотечный пузырь

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Как приятно быть угрозой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Не паникеры мы, не скептики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Газманову есть чему поучиться у Тарзана

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Почему дружить с Россией — это выгодно

Все мнения
О проекте