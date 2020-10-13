В Госдуме оценили законопроект о запрете изымать домашних животных за долги

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В 2021 году Госдума может принять закон, запрещающий изымать домашних животных за долги. Об этом заместитель главы комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов сообщил во вторник, 13 октября.

По словам депутата, из-за непростой ситуации с коронавирусом нижняя палата парламента в настоящее время работает в сокращенном режиме и уделяет время первостепенным законопроектам, связанным с бюджетом и президентскими инициативами. В связи с этим идею о запрете изымать питомцев за долги будут изучать неспешно, пояснил парламентарий.

— Есть большая вероятность того, что сам закон может быть принят в следующем году, — цитирует агентство «Москва» Емельянова.

Напомним, вышеуказанным проектом закона предлагается запретить изымать по исполнительным документам у граждан-должников их домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.

Читайте также: Владельцев собак хотят обязать проходить курсы кинологов