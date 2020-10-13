Некоторые виды бизнеса предлагают освободить от налогов

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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов сообщил, что на «благотворительные» суммы из средств социальных предприятий не должен начисляться налог, а также некоторые направления деятельности таких организаций должны быть вовсе освобождены от налоговой нагрузки.

— По уходу за инвалидами и за пожилыми людьми, возможно, их вообще надо освободить от налогов, этот бизнес. То же самое с детскими садами — тоже социальное предпринимательство. Частные детские садики решают социальную проблему — нехватки детских садов, их тоже можно освободить от налогов... Это не только извлечение прибыли, но и решение социальных проблем, — сказал News.ru парламентарий.

Он отметил, что налоговая система нашего государства должна ставить своей целью не сбор денег с предпринимателей, а стимулирование полезных видов деятельности, потому что развитие такого рода бизнеса включено в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее сайт argumenti.ru писал, что «Общероссийский народный фронт» выступил с предложением снизить налог на недвижимость на 20–30 процентов, а также ввести поправочный коэффициент при оценке недвижимости в этом году в связи с пандемией.

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