Бесплатные онлайн-занятия подготовили специалисты Мосприроды

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Терлецкий лесопарк Карта всех событий

Специалисты Мосприроды с 13 по 18 октября в рамках эколого-просветительского проекта #Природа_на_удаленке проведут онлайн-занятия.

Во время этих уроков все желающие смогут узнать, почему листья меняют цвет, какие существуют способы переработки отходов, а также научиться мастерить поделки из подручных материалов. Кроме того, пользователям предложат отправиться в онлайн-путешествие по Терлецкому парку.

«Экошкола «Кусково» в соцсетях проведет трансляцию лекции «Способы переработки мусора. Захоронение отходов». Занятие состоится 13 октября в полдень.

Дирекция природных территорий «Москворецкий» в 16:00 в соцсетях Instagram, Facebook и «ВКонтакте» проведет творческий мастер-класс, на котором расскажут, как сделать фигурку ежика из вторсырья.

Кроме того, экоцентр «Скворечник» научит рисовать чернилами на занятии «Бамбуковые заросли», занятие состоится 14 октября в 10:00.

Экоцентр «Пчеловодство» в рамках проекта проведет трансляцию мастер-класса, на котором научат делать розы из кленовых листьев, а экоцентр «Конный двор» посвятит лекцию бабочке, которую можно встретить осенью в столичных парках, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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