«Все бросить»: Дмитрий Нагиев рассказал о желании переехать

Фото: instagram.com/nagiev.universal

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал, что мечтает отдохнуть от загруженного графика работы и даже думает о переезде в другую страну. Об этом он сообщил на премьере фильма «Гудбай, Америка!».

Артист отметил, что на данный момент у него нет цели покинуть Россию. Однако он уточнил, что хочет в любой момент сорваться и уехать.

— Просто иногда, как, наверное, и многих из нас, меня посещает желание все бросить и быть чуть-чуть свободнее. Я не умею этого делать, не могу себе этого позволить. Завидую тем, кто бросает бизнес и сидит на своем крылечке, играет на дудке, — цитирует Нагиева «Собеседник».

Актер признался, что его график распланирован на месяцы вперед, однако не всегда получается выполнять работу честно. Он рассказал, что снимается в кино «неважно». Артист больше любит есть, чем трудиться. По его словам, на работу Нагиев ходит, «как на плаху».

Ранее СМИ назвали двух избранниц Нагиева, которых скрывал артист. Широко известно лишь о его первой жене Алисе Шер и старшем сыне Кирилле, но не так давно Нагиев проговорился еще о двух детях.

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