За сутки в Филатовскую больницу поступило 244 человека с подозрением на COVID

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 15с17 Карта всех событий

За сутки в Городскую клиническую больницу № 15 имени Филатова поступило 244 человека с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил главный врач больницы Валерий Вечорко во вторник, 13 октября, в соцсети Facebook.

По его словам, всего в больнице лечатся 1377 человек. Коронавирус подтвердился у 927 человек. Медик отметил, что в отделении реанимации находятся 159 человек, 58 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

За сутки из больницы выписали 213 человек, добавил врач.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 120 человек с подозрением на COVID поступило в медцентр Коммунарки