Московских школьников познакомят с профессиями мегаполиса

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Отраслевые экскурсии, онлайн-встречи с работодателями и профориентационные интенсивы подготовлены для юных жителей столицы в дни каникул при поддержке Городского методического центра. Школьникам расскажут о профессиях авиационно-космической отрасли, покажут инновационное оборудование столичных компаний и дадут практические рекомендации по правильному выбору будущей профессии. Для участия в онлайн-мероприятиях необходимо пройти электронную регистрацию, рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Каким должен быть космонавт? Где можно освоить эту профессию? Что человек чувствует в открытом космосе? На эти и другие вопросы ответит заместитель директора Мемориального музея космонавтики по науке, Герой Советского Союза, летчик-космонавт Александр Иванович Лавейкин. Первый шаг навстречу космосу ребята совершат 17 октября.

20 октября руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая познакомит ребят с новыми профессиями и ответит на самые актуальные вопросы, встающие перед каждым молодым специалистом в начале карьерного пути.

Кто такой HR-менеджер и чем он занимается? Как подбирают персонал и как правильно представить себя работодателю? Об этом школьники узнают на онлайн-мастер-классе «Prof-дайвинг», который проведут представители компании Superjob 20 октября.

В этот же день состоится онлайн-встреча «Московский зоопарк: вчера, сегодня, завтра». Заведующая лекционно-экскурсионным сектором культурно-просветительного отдела Елена Лысогорская расскажет об основных просветительских и природоохранных задачах столичного зоопарка и о том, как важно вносить вклад в улучшение состояния окружающей среды.

22 октября школьников приглашают на виртуальную экскурсию в Музей магистрального транспорта газа. Они узнают о первопроходцах газовой промышленности и коллективе, который сегодня работает на предприятии. Также им расскажут о том, как происходит транспортировка голубого топлива.

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