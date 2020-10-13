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Тело подростка нашли во дворе жилого дома в Южном Бутове
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Тело подростка нашли во дворе жилого дома в Южном Бутове

Виктория Родимкина

Камран Гасанов

Происшествия

В столичном районе Южное Бутово во дворе жилого дома обнаружили тело подростка. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Москве во вторник, 13 октября.

Уточняется, что тело мальчика 2005 года рождения обнаружили 13 октября. Следователи допрашивают родственников и знакомых подростка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ведомстве уточнили, что по факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Ранее СМИ сообщили, что подросток скончался в результате падения с качелей.

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