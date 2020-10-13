Пешеходный переход через МКАД появится около Липецкой улицы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, МКАД, 27-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

В Москве недалеко от Липецкой улицы планируют построить пешеходный переход через Московскую кольцевую автодорогу (МКАД). Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры во вторник, 13 октября.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что этот переход станет частью обновляемой развязки МКАД с Липецкой улицей. После того, как переход будет построен, москвичи смогут безопасно переходить этот участок.

— Авторы проекта предложили функциональное решение, с использованием железобетонной основы и полупрозрачного поликарбоната. Такое решение позволило создать гармоничный образ, а сам переход будет устойчив к износу, — сказал Сергей Кузнецов.

Пешеходный переход появится в районе 27 километра МКАД. Протяженность строения составит 64 метра, ширина — 3 метра. Для пешеходов организуют лестницы и лифты, добавили в пресс-службе.

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