Образовательные центры появятся на территории медкластера «Сколково»

Фото: sk.ru / Фонд Сколково

Образовательные учреждения появятся на территории международного медицинского кластера в Сколкове к 2028 году. Об этом заявил первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, основной функцией медкластера будет лечение людей. Помимо этой цели в Сколкове планируют обучать медицине. Там создадут исследовательские лаборатории и образовательные центры.

— Для работы пригласят международных специалистов, которые смогут делиться опытом с российскими коллегами и выпускниками вузов. Проект планировки территории медицинского кластера в Сколкове утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным, — цитирует Кузнецова пресс-служба Москомархитектуры.

Главный архитектор города добавил, что на территории медкластера строятся корпуса израильской клиники «Хадасса». Также появится французский стационар Orpea. К 2028 году число медучреждений достигнет больше десяти. За год в медкластере планируется обслуживать порядка 300 тысяч пациентов.

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