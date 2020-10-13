Исинбаева объяснила, почему запнулась в разговоре с Путиным

Фото: instagram.com/isinbaevayelena

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева объяснила, почему запнулась во время выступления на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта перед Владимиром Путиным. Этим она поделилась в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Спортсменка рассказала, что ее поведение связано с волнением, потому что она говорила на действительно важные для всех темы.

— Я не могу молчать, потому что люблю спорт и болею за него душой. У меня вообще жизнь — спорт, а вся моя настоящая работа бесплатная, — объяснила Исинбаева.

Она также добавила, что не знала, кому именно адресовать свое сообщение, ведь оно предназначалось для всех участников собрания.

— Я просто не могла сообразить кому конкретно, потому что это общая наша задача и в итоге растерялась. Когда выступаешь перед президентом, реально мысли путаются, но суть была сказана, — заключила спортсменка.

Ранее в Сети появилось видео, где Елена Исинбаева не смогла сформулировать мысль во время заседания, которое проводил президент России. Многие осудили спортсменку за непрофессионализм.

Накануне призер Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух ответил на требование зрительницы телепроекта «Ледниковый период» убрать из жюри шоу олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву.

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