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Врач рассказал об опасности передачи COVID-19 через одежду
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Врач рассказал об опасности передачи COVID-19 через одежду

Елена Плешивцева

Здоровье

Санитарный врач Николай Дубинин рассказал об опасности передачи COVID-19 через одежду в беседе с Nation News.

По мнению эксперта, необходимости в постоянной стирке и дезинфекции одежды в период пандемии коронавируса нет.

— В зимнее время года инфекции быстрее распространяются, потому что начинается период сезонных заболеваний. Дело не в вещах, частицы вируса попадают в дыхательные пути, происходит заражение от человека к человеку. Одежда и предметы контактной поверхности в меньшей степени являются способом передачи вируса, — уточнил Дубинин.

Врач рекомендует во избежание заражения COVID-19 пользоваться защитными масками и перчатками, а одежду обрабатывать спиртовыми растворами.

По поводу разницы в восприимчивости вакцины от коронавируса между мужчинами и женщинами рассказал кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

— Как коронавирус поражает оба пола в равной степени, так и вакцина лечит тоже одинаково, — считает Зайцев.

Врач в беседе с Newinform также отметил, что на эффект от прививки не влияет и возраст человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что к ноябрю в регионе подготовят 15 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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