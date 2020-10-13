Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичей пригласили на виртуальные экскурсии по выставкам и музеям
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Москвичей пригласили на виртуальные экскурсии по выставкам и музеям

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 111Карта всех событий

Мосгортур подготовил виртуальные экскурсии по выставкам и музеям столичного департамента культуры. Трансляции будут доступны в соцсети Instagram, а также на сайте департамента.

Генеральный директор Мосгортура Инна Голубева уточнила, что проведение прямых эфиров — это возможность не только познакомиться с экспозициями выставок и задать вопросы об истории экспонатов, но и получить моментальный ответ специалистов.

— Кроме того, в сложившейся в городе эпидемиологической ситуации виртуальные экскурсии позволяют сделать посещение музеев максимально безопасным, — сказала Инна Голубева.

В среду, 14 октября, в 2 часа дня пользователи смогут поучаствовать в экскурсии по залам Московского музея космонавтики и познакомиться с его постоянной экспозицией.

Кроме того, онлайн-экскурсия по экспозиции Мемориального музея А.Н. Скрябина пройдет 21 октября.

На сайте департамента также можно найти онлайн-выставки «Александр Бурганов. Сюрреализм», «Имя твое — пять букв...», посвященная Марине Цветаевой, а также «Обратная сторона метро», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Москвичам предложили прогуляться по Северному речному вокзалу с аудиогидом

экскурсия в музееМосгортуронлайн-мероприятия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зеленский, на рояле нужно играть руками

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Образцовые меры поддержки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Не разрушайте основы взаимной любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Надуется ли в России ипотечный пузырь

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Как приятно быть угрозой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Не паникеры мы, не скептики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Газманову есть чему поучиться у Тарзана

Все мнения
О проекте