Москвичей пригласили на виртуальные экскурсии по выставкам и музеям

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Мосгортур подготовил виртуальные экскурсии по выставкам и музеям столичного департамента культуры. Трансляции будут доступны в соцсети Instagram, а также на сайте департамента.

Генеральный директор Мосгортура Инна Голубева уточнила, что проведение прямых эфиров — это возможность не только познакомиться с экспозициями выставок и задать вопросы об истории экспонатов, но и получить моментальный ответ специалистов.

— Кроме того, в сложившейся в городе эпидемиологической ситуации виртуальные экскурсии позволяют сделать посещение музеев максимально безопасным, — сказала Инна Голубева.

В среду, 14 октября, в 2 часа дня пользователи смогут поучаствовать в экскурсии по залам Московского музея космонавтики и познакомиться с его постоянной экспозицией.

Кроме того, онлайн-экскурсия по экспозиции Мемориального музея А.Н. Скрябина пройдет 21 октября.

На сайте департамента также можно найти онлайн-выставки «Александр Бурганов. Сюрреализм», «Имя твое — пять букв...», посвященная Марине Цветаевой, а также «Обратная сторона метро», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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