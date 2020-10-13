Раздел «Задания» обновили в мобильном приложении «Дневник МЭШ»

Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

В мобильном приложении «Дневник «МЭШ» обновили раздел «Задания». Теперь школьники смогут прикреплять файлы к домашним заданиям напрямую с телефона или планшета.

Кроме того, ученики смогут делиться информацией о домашнем задании разными способами и просматривать результаты выполненных тестов.

Также школьники в приложении смогут просматривать оценки и процент выполненных заданий в тестах, которые учитель приложил к цифровому заданию.

Домашним заданием можно поделиться, выбрав удобный способ — электронную почту, мессенджер или СМС. После нововведений можно хранить информацию в облачном сервисе, а также в «заметках» на телефоне, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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