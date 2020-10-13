Власти России назвали худшие регионы по реализации мусорной реформы
Хуже всего мусорная реформа идет в Хабаровском крае, республике Тува и Архангельской области. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Также к числу аутсайдеров по темпам осуществления мусорной реформы относится Еврейская автономная область.
Лучше всех с отходами, по мнению Кобылкина, справляются в Московской, Нижегородской областях и Татарстане. Также в списке лидеров — Мордовия, Тюменская, Саратовская и Ивановская области. По словам министра, Москва и Санкт-Петербург не перешли на новую систему в 2019 году, как все регионы. Они сделают это в 2022 году, передает «Парламентская газета».
Ранее в стране назвали регионы, которые лидируют по количеству ипотечных кредитов.
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