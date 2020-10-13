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Озвучена истинная причина ухода Жванецкого со сцены
Фото: youtube.com / Документальное кино на Первом

Озвучена истинная причина ухода Жванецкого со сцены

Вероника Кузьминова

Общество

Сатирик Михаил Жванецкий перестал появляться на сцене не из-за усталости и возраста. Об этом заявил представитель артиста Олег Сташкевич.

По его версии, сатирик не может выступать из-за эпидемиологической ситуации в стране. Все концерты отменили еще весной, поэтому 86-летнему артисту остается только соблюдать режим самоизоляции.

— Сейчас пандемия. Какие могут быть концерты? Сейчас все концерты отменены. Я сказал, чтобы все интервьюеры перестали меня дергать и Михаила Михайловича. Сейчас разговора об этом не может быть, — цитирует Сташкевича Пятый канал.

Ранее сообщалось, что Михаил Жванецкий ушел со сцены и закрыл передачу. Он остается писателем.

СПРАВКА «ВМ»

Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 2001 году сатирик стал лауреатом премии президента России в области литературы и искусства, а в 2012 году ему было присвоено звание народного артиста России.

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