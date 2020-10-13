Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса»

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Глава Сбербанка Герман Греф покинет совет директоров интернет-компании «Яндекс». Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 13 октября.

В компании отметили, что срок полномочий Грефа истекает на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 29 октября. Глава Сбербанка не номинируется на переизбрание в совет директоров.

Напомним, что Греф находится в составе совета директоров «Яндекса» с 2014 года. Данная интернет-компания считается крупнейшей в России.

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