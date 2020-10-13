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Стиральная машина загорелась в квартире на юго-востоке Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Стиральная машина загорелась в квартире на юго-востоке Москвы

Юлия Захарова

Камран Гасанов

Происшествия
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Пожар произошел в одной из квартир жилого дома на юго-востоке столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по городу во вторник, 13 октября.

Инцидент произошел в доме на Волгоградском проспекте.

— Возгорание стиральной машины в одной из квартир жилого дома, площадь возгорания составила около одного квадратного метра. По прибытии пожарных огонь успешно ликвидирован, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, в результате случившегося никто не пострадал.

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